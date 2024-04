Machen Sie mit: Wir suchen den "Sportstar des Monats" im April

Fünf Sportlerinnen und Sportler aus der Region Donau/Iller kämpfen um die Trophäe unserer Redaktion. Leserinnen und Leser können im Internet abstimmen.

Auch in diesem Monat kürt unsere Redaktion wieder den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im April im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Fünf Frauen und Männer sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer den Titel gewinnt und damit Nachfolgerin oder Nachfolger wird von März-Siegerin Alicia Staigmüller, Handballerin beim SC Vöhringen. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten.

Maximilian Seemüller: Der junge Fußballer kam im Sommer 2022 vom Nachwuchs des FC Memmingen nach Illertissen. Dort zeichnet er sich regelmäßig als Torjäger in der zweiten Mannschaft aus. Zuletzt ist dem Stürmer ein seltenes Kunststück gelungen: Beim klaren 5:2-Sieg seines FVI II erzielte Seemüller in der ersten Halbzeit vier Treffer binnen 42 Minuten. Insgesamt hat er heuer bereits 15 Mal in 28 Einsätzen getroffen.

Verena Cerna: Im vergangenen Jahr war sie bei der deutschen Marathon-Meisterschaft bereits Zweite in ihrer Altersklasse geworden, heuer setzte die Läuferin vom SSV Ulm 1846 noch einen drauf. Die Mutter und Hochschulprofessorin gewann bei den Wettkämpfen mit internationaler Beteiligung in Hannover in der Altersklasse W40 den Titel und verbesserte obendrein ihren eigenen Kreisrekord auf 2:42,45 Stunden.

Manuel Schrapp: Der 33-Jährige stürmt seit vielen, vielen Jahren für die Fußballer des TSV Buch. Saison für Saison zählt er zu den besten Torschützen seiner Mannschaft. In der vergangenen Landesliga-Spielzeit war er 15 Mal erfolgreich, heuer hat er bislang sechs Treffer erzielt. Dazu einen sehr wichtigen im Verbandspokal: Durch sein Tor zum 2:1 gegen Türkspor Neckarsulm zogen die Bucher erstmals in der Vereinsgeschichte ins Halbfinale dieses Wettbewerbs ein und treffen dort am 1. Mai auf den Regionalligisten VfR Aalen.

Antonia Wörsing: Sie ist seit Kurzem die erste dreifache Dan-Trägerin bei Wolf Taekwondo in Vöhringen. Wörsing nahm nach monatelanger Vorbereitung an der entsprechenden Prüfung in Allersberg teil. Dort überzeugte sie die Prüfer mit ihrem Können – unter anderem im Ein-Schritt-Kampf, Pratzen Sparing und Bruchtest. Wörsing arbeitet derzeit an ihrem Master in Medizintechnik, den Bachelor hat sie bereits erfolgreich absolviert. Trotz des Studiums fand sie Zeit für das intensive Training.

Lennart Stoll: Eigentlich war er im Sommer 2018 nach Ulm gekommen, um hier sein Medizinstudium voranzutreiben – und nebenbei in der Regionalliga weiter seinem Hobby Fußball auf höherem Niveau nachzugehen. Doch Stoll befindet sich mit dem SSV Ulm 1846 Fußball seitdem permanent auf dem Weg nach oben. Zuletzt hat er bei den Siegen gegen Halle und Münster auch zwei wichtige Tore beigesteuert.

5 Bilder Stimmen Sie ab: Wer wird "Sportstar des Monats" im April? Foto: Nikita Schleicher, Wieland Pokorny, Roland Furthmair, Hannah Jonas, Stephan Schöttl

Bis Sonntag, 5. Mai, um 23.59 Uhr können Sie für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten voten. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am Ende die meisten Stimmen bekommen hat, erhält eine Trophäe unserer Redaktion und einen individuell gestalteten Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.