Der nächste Neue für die Spatzen: Jonathan Meier kommt aus Dresden

Der SSV Ulm 1846 Fußball präsentiert seinen nächsten Neuzugang. Der ist in München groß geworden und hat zuletzt beim Konkurrenten in Dresden gespielt.

Er ist Neuzugang Nummer zwei beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball: Jonathan Meier wechselt von Dynamo Dresden zu den Spatzen und soll dort die Abwehr verstärken. Sein Vertrag an der Donau ist bereits langfristig ausgelegt - bis Sommer 2026. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele freut sich auf den 24-Jährigen und sagt: "Jonathan hat in seinen jungen Jahren schon viel Erfahrung gesammelt und bringt nochmals Dynamik in unser Spiel. Auch persönlich hat er uns überzeugt und passt sehr gut in unsere Mannschaft."

Meier ist gebürtiger Münchner, wurde beim TSV 1860 München und beim FC Bayern München ausgebildet. Für die Bayern lief er auch in der zweiten Mannschaft auf. Über den 1. FSV Mainz 05 führte der Weg des Abwehrspielers zu Dynamo Dresden. Mit den Sachsen feierte er 2021 die Meisterschaft in der 3. Liga, wurde dann vorübergehend an Hansa Rostock ausgeliehen und kehrte schließlich im Sommer 2022 nach Dresden zurück. Nun kommt Meier ablösefrei nach Ulm.

Jonathan Meier schwärmt von der Atmosphäre im Donaustadion

In seiner sportlichen Vita stehen insgesamt 89 Drittliga-Spiele, 18 Einsätze in der 2. Bundesliga und unter anderem auch vier Spiele in der UEFA Youth League, der Nachwuchsvariante der Champions League. Meier selbst hat den Weg des SSV Ulm 1846 Fußball in der vergangenen Saison aus der Perspektive eines Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg verfolgt. Er sagt: "Die Gespräche mit dem SSV Ulm 1846 Fussball waren von Beginn an sehr vertrauensvoll und ich habe gespürt, dass der Verein sich sehr um mich bemüht hat. Als ich in der letzten Saison mit Dynamo Dresden im Donaustadion gespielt habe, konnte ich auch schon spüren, welche Stimmung und Energie dieses Stadion und die Fans entfachen können. Nun freue ich mich auf die neue Aufgabe in der 2. Bundesliga."