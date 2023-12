Nach einem Jahr Tante M in Au ist für den Betreiber Schluss

Plus Pächter Stefan Schrapp zieht eine durchwachsene Bilanz – und trennt sein Geschäft von der Ladenkette. Der Stadtrat Illertissen diskutiert über Öffnungszeiten.

Keine Milch für den Kaffee am Morgen oder die Chips für den Fernsehabend vergessen: Ein Unternehmen aus Baden-Württemberg verfolgt ein Konzept, mit dem diese Probleme der Vergangenheit angehören sollen. Tante-M möchte die Nahversorgung auf dem Land revolutionieren: Mit digitalen Kleinstsupermärkten, die rund um die Uhr geöffnet haben und bei denen kein Personal hinter der Kasse steht. Die Kundinnen und Kunden bezahlen hier in Eigenregie. Mehr als 40 solcher Läden gibt es schon, seit einem Jahr auch im Illertisser Stadtteil Au. Doch Pächter Stefan Schrapp löst jetzt seinen Vertrag mit dem baden-württembergischen Unternehmen auf. Welche Gründe hinter dieser Entscheidung stehen und wie es mit dem Selbstbedienungsladen weitergeht.

Beim Konzept von Tante-M bleibe der Franchisenehmer auf der Strecke, findet Stefan Schrapp. Es habe sich herausgestellt, dass die kleinen Läden mehr Arbeit machen, als zunächst gedacht. Durchputzen, auffüllen, nach dem Rechten sehen: Mindestens einmal täglich müsse er selbst oder eine seiner Mitarbeiterinnen bei den beiden Läden in Au und Schwendi vorbeifahren. Neben seiner Frau helfen inzwischen nämlich auch zwei Minijobberinnen aus. 65 bis 70 Arbeitsstunden pro Woche stecken Schrapp und sein Team in die Läden.