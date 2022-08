Tiefenbach

18:29 Uhr

Böschung brennt auf 50 Metern Länge an der A7 bei Tiefenbach

Die Feuerwehr Illertissen hat am Donnerstagnachmittag einen Böschungsbrand an der A7 bei Tiefenbach gelöscht.

Wohl durch einen brennenden Gegenstand ist am Donnerstag ein Feuer an der Autobahn entzündet worden. Die Feuerwehr kann den Brand in kurzer Zeit löschen.

Bei der aktuellen Trockenheit und Hitze kann man nichts Dümmeres tun, als von der Autobahn aus brennende Gegenstände wie beispielsweise Zigarettenkippen aus dem Autofenster zu werfen. Dies hat ein leider unbekannt gebliebener Autofahrer oder eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr auf der A7 demonstriert, etwa auf halbem Weg zwischen den Anschlussstellen Illertissen und Vöhringen in Fahrtrichtung Nord, auf Höhe Tiefenbach. Die Feuerwehr Illertissen rückte mit zwei Löschzügen an Nachfolgende Autofahrer setzten mehrere Notrufe ab und so wurde die Feuerwehr Illertissen alarmiert, die mit zwei Löschfahrzeugen anrückte. Der Böschungsbrand hatte sich bereits auf mehr als 50 Meter Länge ausgebreitet und es bestand die Gefahr, dass sich das Feuer in eine oberhalb liegende Busch- und Baumgruppe ausbreiten könnte. Dank der konzentrierten Löscharbeiten gelang es, die Flammen in kurzer Zeit zu beseitigen. Nachdem auch noch die Umgebung der abgebrannten Fläche gründlich gewässert wurde, konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Die Feuerwehr Altenstadt hatte vor der Ausfahrt Illertissen eine Vorwarnung errichtet. Obwohl der Verkehr relativ flüssig auf der linken Spur an der Einsatzstelle vorbeilaufen konnte, stauten sich die Autos doch bis über die Einfahrt Illertissen hinauf zurück. Erst als die Feuerwehr abfuhr und damit die rechte Spur freigeben konnte, löste sich der Stau wieder auf, in dem übrigens eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet worden war. (wis)

