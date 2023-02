Illertissen-Tiefenbach

vor 18 Min.

Der Landrat und das Mini-Wacken: Das ist beim Festival End of Silence geboten

Plus Der SV Tiefenbach gestaltet sein Metal-Festival jetzt noch internationaler: Ein Alternative-Duo aus Österreich sorgt für das Kontrastprogramm auf dem Schulsportplatz.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Bei der Werbung kommt es immer auf die richtige Zielgruppe an. So dachten sich die Macher des Tiefenbacher Rockfestivals "End of Silence" und postierten sich vergangene Woche vor der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm, verteilten Flyer, sprachen die Menschen an, die zum Auftritt von Accept in die Halle strömten. Es hat sich gelohnt, freut sich Cheforganisator Edi Bannwarth: "Das hat bei den Kartenverkäufen noch mal einen deutlichen Schub gebracht, denn das sind genau die Leute, die wir auch mit unserem Festival erreichen wollen." Wahrscheinlich stehen sie dann in ein paar Wochen vor dem Ulmer Roxy, wenn Saxon dort auftreten, die unverwüstlichen Helden der New Wave Of British Heavy Metal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen