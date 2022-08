Motorradfahrer fährt dicht auf - Autofahrerin spritzt ihn mit Wischwasser an

@Armin Rudolph



"Leute, wenn das Schild 100km anzeigt dann fahr ich das auch und nicht 70 wie die meisten."



Es gilt auf Landstraßen eine Maximalgeschwindigkeit von 100 kmh. Das heißt weder, dass man das fahren muss noch das man das auch immer fahren darf. Es gilt wie auf der Autobahn das Sichtfahrgebot. § 3 STVO



"§ 3 Geschwindigkeit

(1) Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die SICHTWEITE durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass INNERHALB der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann."



Das innerhalb der übersehbaren Strecke angehalten werden kann, dürfte in Kurven bei vielen Motorradfahrern (auch Autofahrern) nicht gegeben sein. Der Vorteil für den Autofahrer bei diesen "Verstoss" gegen § 3 StVO. Er überlebt das deutlich öfters wie ein Motorradfahrer.

Melden Permalink