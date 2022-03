Tiefenbach

18:00 Uhr

Sie ziehen es durch: Das Rockfestival des SV Tiefenbach soll auf jeden Fall steigen

Plus Nach zwei Jahren Hin- und Herschieberei hat der Vorverkauf für "End of Silence" mit Bonfire und den Tauchern begonnen. Die Organisatoren mussten aber an der Preisschraube drehen.

Von Ronald Hinzpeter

Fußballer sollen nicht nur laufen können, sondern auch über ein gewisses Stehvermögen verfügen. Das haben die Kicker des SV Tiefenbach in den vergangenen zwei Jahren bewiesen. In Zeiten der Pandemiebeschränkungen war das weniger auf dem Platz als vielmehr daneben verlangt: 2020 wollte der Verein seinen 100. Geburtstag mit einem Knaller feiern, einem Rockfestival mit dem schönen Titel "End of Silence". Das Ende der Stille musste noch ein bisschen warten. Jetzt soll es definitiv am 27. Mai steigen, mit Böllerschützen, den Hardrockstars Bonfire und drei regionalen Bands. Diesmal muss es klappen, findet der Vereinsvorsitzende Winfried Klöckler, und: "Es wird auch Zeit, dass wieder was läuft." Der Verein will das jetzt durchziehen, deshalb hat der Vorverkauf am Wochenende bereits begonnen.

