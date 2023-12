Großtierrettung: Trächtige Stute stürzt in Schacht in Illertissen

In einer aufwändigen Prozedur schafft es die Feuerwehr Illertissen, ein verunglücktes Pferd zu befreien. So lief die Rettungsaktion ab.

Mit dem Stichwort "Großtierrettung" wurde die Feuerwehr Illertissen am späten Freitagvormittag zu einem landwirtschaftlichen Anwesen in Illertissen gerufen. Dort war eine siebenjährige trächtige Stute in einen nahezu ebenerdigen Schacht gestürzt. Die Besitzer hatten dem Tier gleich Beruhigungsmittel verabreicht, sodass die Feuerwehr arbeiten konnte.

Zunächst wurden flache Gurte und ein Netz um das Pferd gelegt. Dann konnte die Stute mithilfe des Kranarmes eines städtischen Bauhof-Lkw so weit angehoben werden, dass die Last mit "Manpower" über ebenen Boden herausgezogen wurde und dort unter einem großen Vordach abgelegt werden konnte. Erstem Anschein nach hatte das Pferd keine äußerlichen Verletzungen erlitten. Genaueres wird sich erst nach tierärztlicher Untersuchung herausstellen. (wis)