Ausflugstipp: Schmetterlinge im Bauch an der Wilhelmsburg

Ja, in den Ausblick von der Wilhelmsburg aus auf die Stadt könnte man sich glatt verlieben, inklusive den berühmten Schmetterlingen im Bauch. Aber auch sonst hat hier einiges mit den hübschen Faltern zu tun: Der Schmetterlingspfad mit Quiz an der Wilhelmsburg in Ulm lädt zu einem Spaziergang ein, der auch für kleine Kinder gut zu meistern ist.

Welche Farbe mögen Schmetterlinge am liebsten und wie hoch fliegen sie? Welche Pflanzen eignen sich besonders für einen Schmetterlingsgarten? Gibt es ein Rezept für einen „Schoppen“, der Schmetterlinge in meinen Garten lockt? Warum heißt die Trommelwiese in Ulm so?

Der Schmetterlingspfad beläuft sich auf circa 1,9 Kilometer, für das Schmetterlingsquiz kommen noch einmal 850 Meter hinzu. Die komplette Strecke ist kinderwagengeeignet, es geht jedoch etwas bergauf und bergab. Mindestens zwei Stunden Zeit für den Weg sind nötig. An manchen Tagen werden im Innenhof der Wilhelmsburg „Burgpilze" verkauft. Die Pilze werden in den Kellergewölben der Burg angebaut. Eine echte Ulmer Spezialität! www.burgpilz.de Informationen zum Schmetterlingspfad mit Quiz samt Link zum Flyer mit Karte gibt es auf www.bund-ulm.de/themen-und-projekte/naturschutz/schmetterlingspfad-in-ulm/.

Entdeckungsreise am Schmetterlingspfad bei der Wilhelmsburg in Ulm

Wer gerne Antworten auf diese Fragen, wer viele weitere rund um das in der Luft tanzende Insekt bekommen möchte und wer einen wunderschönen Spaziergang mit der Familie unternehmen will, der ist am Schmetterlingspfad an der Wilhelmsburg genau richtig. Los geht’s am Ende der Prittwitzstraße und vor der Burg, die mit dem Auto direkt oder mit dem Bus samt kleinem Fußmarsch gut zu erreichen ist.

Die erste von sieben Schmetterlingsinfotafeln, auf denen neben vielen Geschichten rund um die bunten Falter auch jeweils der Standort und die weitere Wegstrecke eingezeichnet ist, wartet hier auf die Besucherinnen und Besucher. Der Pfad geht zunächst entlang der Burg und dann etwas bergab entlang des Festungsgrabens hin zur Trommelwiese. Immer wieder hat man einen schönen Blick auf die Stadt. Kleine Wegweiser mit Schmetterling darauf verhindern, dass man sich verläuft. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, hat auch den Flyer zum Pfad samt Karte parat.

Tipp für einen kostengünstigen Ausflug mit der Familie

Es geht weiter vorbei an Schrebergärten wieder etwas hinauf Richtung Burg. Wer hätte gedacht, dass Ulm so idyllisch grün sein kann? Wenn man wieder an den alten, imposanten Gemäuern angekommen ist, führt der Weg direkt weiter im Graben der Burg. Wie mächtig sie ist, erkennt man von diesem Blickwinkel aus besonders gut. Am Ende des Pfades ist man rund um das Thema Schmetterlinge um einiges gescheiter. Das trifft sich gut, denn gleich im Anschluss kann man sich dem Quiz um die farbenfrohen Insekten stellen. Auf den 16 Quiztafeln gibt es Fragen mit mehreren Antwortmöglichkeiten. Was richtig war, erfährt man stets auf der nur wenige Meter entfernten nächsten Tafel. Ein großer Ansporn für Kinder, die aus Wissensdurst gern mal einen Sprint bis zur nächsten Antwort einlegen.

Nach Pfad und Quiz empfiehlt es sich, den König-Wilhelm-Turm an der Burg zu erklimmen. Von oben eröffnet sich nochmal ein schöner Blick auf Ulm und sein Münster. Ein Picknick oder ein Vesper auf einem der vielen Bänkchen an der Burg rundet das Erlebnis ab.