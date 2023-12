Schnee und Eisglätte in der Region: Mann wird bei A7-Unfall schwer verletzt

Die Polizeipräsidien in Ulm und Kempten ziehen eine erste Bilanz nach dem Wintereinbruch. Es gab einige Unfälle im Raum Ulm und im Kreis Neu-Ulm.

Schnee und Eisglätte haben am Donnerstagabend und Freitagmorgen zu mehreren Unfällen in Ulm und Umgebung sowie im Landkreis Neu-Ulm geführt. Die meisten davon gingen glimpflich aus. Auf der A7 bei Altenstadt kam ein Mann mit seinem Auto ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Er wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 22.30 Uhr war der 38 Jahre alte Mann mit einem Mercedes-Van auf der A7 bei Altenstadt in Richtung Norden unterwegs. Dem Polizeibericht zufolge verlor er nach einem Überholvorgang kurz nach Illereichen auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Van kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr zunächst einen Leitpfosten, dann überschlug sich Mercedes mehrmals und durchbrach den Wildschutzzaun. Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt aus seinem Fahrzeug befreit und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Über die Art seiner Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Das total beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto beläuft sich auf ungefähr 50.000 Euro, der am Wildschutzzaun und den Leitpfosten auf etwa 2000 Euro.

Ein Transporter kippt auf der A7 bei Nersingen auf die Seite

"Wir betreuten den Verunfallten bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts und sicherten die teilweise spiegelglatte Fahrbahn ab", schreibt die Feuerwehr Altenstadt auf Facebook. "Anschließend halfen wir bei den Bergungsaufgaben des Fahrzeugs." Mit im Einsatz waren neben den Feuerwehrleuten aus Altenstadt der Rettungsdienst, die Polizei und ein Abschleppdienst sowie die Feuerwehr Illertissen zur Vorwarnung. Wie die Polizei am Freitagvormittag auf Nachfrage mitteilte, wurde der Mann schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der Heerstraße bei Illerberg sind am Freitagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Foto: Wilhelm Schmid

Die Feuerwehr Oberelchingen wurde ebenfalls gegen 22.30 Uhr am späten Donnerstagabend zu einem Unfall mit einem Transporter auf die A7 bei Nersingen alarmiert. Wie die Feuerwehr mitteilt, kam das Fahrzeug auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und blieb seitlich auf der linken Fahrbahnseite liegen. Die beiden Insassen blieben dabei glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, nahm das großflächig ausgelaufene Motorenöl auf und reinigte nach Abtransport des Transporters die Fahrbahn.

Hoher Schaden durch Kollision auf der Heerstraße bei Illerberg

Auch am Freitagmorgen gerieten Fahrzeuge auf der A7 bei Altenstadt und Illertissen ins Rutschen, ebenso nahe der Autobahnunterführung auf der Heerstraße bei Illerberg. Bei diesen Unfällen wurde nach bisherigen Angaben niemand verletzt. Die beiden Autos, die kurz nach 7 Uhr bei Illerberg zusammenstießen, wurden erheblich beschädigt, die Schadenssumme wurde vorläufig auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Alles in allem sei das große Verkehrschaos zum Wintereinbruch ausgeblieben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten am Freitagmorgen. Das Polizeipräsidium Ulm meldete 40 Unfälle seit dem Abend, doch diese Zahl bezieht sich auf alle vier Landkreise im Zuständigkeitsgebiet des Präsidiums. Schwere Unfälle waren nicht darunter, allerdings kam es immer wieder zu Behinderungen durch festgefahrenen Schnee und daraus entstandene Straßenglätte. Unfälle ereigneten sich beispielsweise im Wiesental zwischen Dornstadt-Bollingen und Blaustein-Herrlingen und auf der B10 nördlich von Dornstadt.

Sattelzüge kommen an der A8 bei Ulm nicht mehr vom Fleck

Der festgefahrene Schnee ist gerade für Sattelzüge problematisch, da sie sehr wenig Last auf den Antriebsrädern haben. Durch den Containerbahnhof im Ulmer Norden sind dort sehr viele Sattelzüge unterwegs. Wenn so ein Fahrzeug an einer Steigung stoppen muss, ist oft das Wiederanfahren unmöglich. Daher kam es auf der B10 an den Steigen bei Hinterdenkental und Urspring im morgendlichen Berufsverkehr zu Behinderungen.

Auch vergleichsweise sanfte Steigungen wurden plötzlich zum Problem, so die Einfahrt Ulm-Nord auf die A8 in Richtung München. Obwohl die Autobahnmeisterei die ganze Nacht mit Räum- und Streufahrzeugen unterwegs war, bildete sich auch dort unter dem Schneematsch eine Eisschicht, an der immer wieder Sattelzüge scheiterten. So kam am Vormittag ein Lastwagen mit der Antriebsachse auf glatter Fahrbahn ins Rutschen. Der Fahrer konnte noch stoppen, bevor es zu einem Unfall kam, doch dann konnte er die Fahrt nicht mehr fortsetzen. Auch ein nachfolgender leerer Sattelzug musste stoppen und kam ebenfalls nicht mehr vom Fleck, sondern rutschte bei Anfahrversuchen nur unkontrollierbar zur Seite. Während die Fahrer neben ihrem Fahrzeug knieten und Schneeketten aufzogen, drängelten ungeduldige Autofahrerinnen und Autofahrer auf der rutschigen Fahrbahn mit Abständen von weniger als einem Meter an den Lkw-Fahrern vorbei.

Sattelzüge blieben am Freitag auf schneebedeckter Fahrbahn bei der Auffahrt auf die A8 an der Anschlussstelle Ulm-Nord hängen. Foto: Thomas Heckmann

Selbst ein Räumfahrzeug der Autobahnmeisterei musste seine Rückfahrtsfahrt in die Ausfahrt hinein abbrechen, weil eine Autofahrerin sich mit ihrem Wagen dazwischen drängte. Nachdem sich der Fahrer der Autobahnmeisterei mit seinem überbreiten Räumfahrzeug zwischen den Lastwagewn hindurchgeschlängelt hatte und mehrere Kilogramm Streusalz auf der Auffahrtsrampe verteilt hatte, konnten auch an der Einfahrt Ulm-Nord die Lastwagen ihren Weg fortsetzen.

Kreisstraße zwischen Illerrieden und Beuren ist wegen Schneebruchs gesperrt

Wegen Schneebruchs muss derzeit die Kreisstraße K7365 zwischen Illerrieden und Beuren von der Straßenmeisterei Ulm gesperrt werden. Das teilt das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises mit. Die zuständige Forstverwaltung hat demnach bereits einige Bäume gefällt, allerdings besteht die Gefahr, dass weitere Bäume auf die Straße fallen. Deshalb muss die Straße voraussichtlich über das Wochenende gesperrt bleiben. Die Forstverwaltung sei bemüht, die Situation zu verbessern, teilt das Landratsamt mit.

In den Zuständigkeitsbereichen der Straßenmeistereien Ehingen, Merklingen und Langenau gibt es nach Angaben der Behörde aktuell noch keine Sperrungen, allerdings könnten auch dort wegen des schweren, nassen Schnees Äste abbrechen, tief in den Verkehrsraum hineinragen oder gar ganze Bäume auf die Fahrbahnen stürzen. Das Landratsamt bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, ihre Fahrweise an die Witterungsbedingungen anzupassen.

Anmerkunge der Region:Wir aktualisieren den Artikel, sobald uns weitere Informationen vorliegen.