Mehr als eine Million Euro für Sportstätten im Alb-Donau-Kreis und in Ulm

Mit rund einer Million Euro werden Arbeiten an Sportstätten im Alb-Donau-Kreis und in Ulm unterstützt.

Für Arbeiten an der Sporthalle in Dietenheim, zwei Anlagen in Ulm und vier weitere Sportstätten gibt es Geld von der Landesregierung. Das sind die Projekte.

Das Land Baden-Württemberg fördert im Jahr 2024 insgesamt 117 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen in Höhe von etwa 18,3 Millionen Euro. Darauf haben sich das Kultusministerium, die Regierungspräsidien, die kommunalen Landesverbände und die drei baden-württembergischen Sportbünde verständigt. Mit den Geldern werden der Neubau und die Sanierung von kommunalen Turn- und Sporthallen, Sportplätzen sowie Leichtathletikanlagen finanziert. Im Alb-Donau-Kreis und in Ulm werden sieben Projekte mit Fördermitteln in Höhe von 1.097.800 Euro unterstützt. Manuel Hagel, CDU-Abgeordneter für den Alb-Donau-Kreis, spricht von einem "Bekenntnis zum Sportland Baden-Württemberg". Gemeinsam würden gute Bedingungen für den Trainings- und Spielbetrieb geschaffen. "Sport- und Bewegungsangebote können und sollen jede und jeden zu einem aktiven Lebensstil motivieren und im Sport mit anderen Menschen zusammenführen", so Hagel weiter. Im Alb-Donau-Kreis und in Ulm werden folgende Projekte gefördert: Bernstadt : die Sanierung der Sportstätte Riedwiese mit 60.500 Euro.

: die Sanierung der Riedwiese mit 60.500 Euro. Blaubeuren : die Sanierung der Dieter-Baumann-Sporthalle mit 420.000 Euro.

: die Sanierung der Dieter-Baumann-Sporthalle mit 420.000 Euro. Dietenheim : ein Anbau Foyer an die Sporthalle und Schaffung eines barrierefreien Zugangs mit 294.000 Euro.

: ein Anbau Foyer an die und Schaffung eines barrierefreien Zugangs mit 294.000 Euro. Ehingen : die Sanierung Kleinspielfeld mit Laufbahn und Sprunggrube bei der Längenfeldschule mit 35.000 Euro.

: die Sanierung Kleinspielfeld mit Laufbahn und Sprunggrube bei der Längenfeldschule mit 35.000 Euro. Rammingen : der Ersatzneubau der Heusteighalle mit 187.000 Euro.

: der Ersatzneubau der Heusteighalle mit 187.000 Euro. Ulm-Böfingen: die Generalsanierung der Bezirkssportanlage mit 72.000 Euro.

Ulm-Wiblingen: die Generalsanierung des Mehrzweckspielfelds II der Bezirkssportanlage mit 29.300 Euro. Die Zuschüsse werden für Einrichtungen bewilligt, die sowohl für den Sportunterricht als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen zur Verfügung stehen und damit vielseitig genutzt werden können. Schulsport und Vereinssport profitieren somit gleichermaßen. Auch in diesem Jahr konnten wieder alle förderfähigen Anträge berücksichtigt werden. Der Fördersatz beträgt in der Regel 30 Prozent der pauschalierten zuwendungsfähigen Ausgaben. Bei Sanierungsmaßnahmen werden die zuwendungsfähigen Ausgaben auf höchstens 70 Prozent der für entsprechende Neubaumaßnahmen geltenden Pauschalbeträge begrenzt. (AZ)

