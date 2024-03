Landkreis Neu-Ulm

Umfrage: Wo sollte der Landkreis Neu-Ulm Ihrer Meinung nach sparen?

Plus Dem Landkreis Neu-Ulm fehlen 2,74 Millionen Euro zum ausgeglichenen Haushalt in diesem Jahr. Deshalb jagt eine Spardebatte die nächste. Wo soll gekürzt werden?

Von Regina Langhans

Im Haushalt des Landkreises Neu-Ulm klafft ein Loch von 2,74 Millionen Euro. An den Ausgaben für die sogenannten Pflichtaufgaben ist nicht zu rütteln. Somit wird der Rotstift dort angesetzt, wo man von "freiwilligen Leistungen" spricht. Wie aus der jüngsten Sitzung des Kreis-Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport berichtet, wird etwa die Kulturförderung in diesem Jahr um 27.000 Euro geringer ausfallen als zuletzt. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Wo sollte der Landkreis sparen?

Regina Exl aus Illertissen. Foto: Regina Langhans

Regina Exl aus Illertissen sagt:

