Fahrzeug brennt nach Unfall auf der B28 bei Neu-Ulm komplett aus

Weil er einem noch schnelleren Wagen ausweichen wollte, verliert ein 19-Jähriger die Kontolle über sein Auto und prallt auf der B28 kurz vor Neu-Ulm gegen die Böschung.

Unwahrscheinliches Glück hatte ein 19-jähriger Autofahrer am Freitagabend auf der B 28 kurz vor Neu-Ulm: Nach einem spektakulären Unfall brannte sein Wagen komplett aus – er konnte ihn jedoch mit leichten Verletzungen rechtzeitig verlassen.

Der 19-Jährige fuhr gegen 21.15 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Ulm. Als er einen noch schneller von hinten heranfahrenden Pkw erkannte, wollte er diesem das Überholen ermöglichen und zog sein Fahrzeug nach rechts. Dort übersah er ein langsamer fahrendes Auto und fuhr auf dieses auf. Sein Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr kurz vor einer Leitplanke schräg die Böschung hinunter und den Gegenhang an den Waldrand hinauf. Dort traf er auf einen Baum, der durch den Aufprall abknickte, sodass das Auto wieder in den Straßengraben zurück schleuderte. Dort blieb es auf den Rädern stehen und geriet sofort in Brand.

Nach einem Unfall auf der B28 bei Neu-Ulm ist ein Auto komplett ausgebrannt. Foto: Wilhelm Schmid

Auto brennt nach Unfall auf B28 bei Neu-Ulm komplett aus: Fahrer nur leicht verletzt

Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig mit leichten Verletzungen verlassen und musste zusehen, wie sein Fahrzeug vollständig ausbrannte. Das vorausfahrende Auto war ebenfalls ins Schleudern geraten; seinem 24-jährigen Fahrer gelang es jedoch, auf der Standspur anzuhalten, wobei er unverletzt blieb.

Das ursprünglich von hinten schnell anfahrende Auto hatte die beiden Unfallbeteiligten bereits überholt und fuhr weiter. Die Polizei vermutet, dass dessen Fahrer den Unfall hinter sich gar nicht bemerkt hatte und bestätigt, dass er nicht als unfallbeteiligt gilt.

Nach Unfall auf B28 bei Neu-Ulm rücken die Feuerwehren Weißenhorn und Senden an

Inzwischen waren die Feuerwehren Senden und Weißenhorn alarmiert worden. Die Sendener Wehr löschte das brennende Fahrzeugwrack ab und leitete den Verkehr auf die linke Spur um, wo dieser einspurig ohne Behinderungen an der Unfallstelle vorbeifließen konnte. Mehrere hundert Meter weiter südlich hatte die Feuerwehr Weißenhorn eine Vorwarnung erstellt. Von den zwei zur Unfallstelle entsandten Rettungswagen konnte einer wieder abrücken, ohne eingesetzt worden zu sein, und mit dem anderen wurde der 19-jährige leicht Verletzte vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei vorläufig auf rund 20.000,- Euro.