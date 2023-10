Seit fünf Jahren rollt der Wünschewagen des ASB durch die Region

Auf 252 Fahrten hat es der Wünschewagen Allgäu/Schwaben des Arbeiter-Samariter-Bundes bereits ermöglicht, todkranken Menschen eine Freude zu bereiten.

Noch einmal an den Lieblingsort fahren, mit Familienangehörigen und Freunden schöne Stunden erleben: Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) fährt durchs Allgäu und durch weitere Teile Schwabens, um todkranken Menschen letzte Wünsche zu erfüllen. Seit fünf Jahren ist das Fahrzeug inzwischen unterwegs. Auf diesen Geburtstag, der am 28. Oktober gefeiert wird, macht der ASB-Regionalverband Allgäu in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Auf 252 Fahrten haben die ehrenamtlichen Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüller demnach die Augen der todkranken Fahrgäste zum Leuchten gebracht und einen kleinen Glanz in ihren Alltag gezaubert, der sonst durch Krankenhausaufenthalte, Schmerzen und Ängste gekennzeichnet ist. Ganz unterschiedliche Wünsche konnten in den vergangenen Jahren erfüllt werden: "Unser Wünschewagen rollte ins Fußballstadien, brachte unsere Fahrgäste ans Meer oder verhalf ihnen zu wunderschönen Momenten nochmal im eigenen Zuhause", berichtet die Koordinatorin Sonja Hujo.

Oft werden Wünsche zu spät geäußert und Fahrten kurzfristig abgesagt

Dies alles sei nur dank der etwa 100 Personen möglich, die hauptberuflich meist in Krankenhäusern, Hospizen oder im Rettungsdienst tätig seien und ihre freien Tage dem Projekt zur Verfügung stellten. Die Wunschfahrt wird Hujo zufolge von drei von ihnen begleitet, die sich in dem speziellen Bereich auskennen, den Fahrgast bestmöglich betreuen können und so auch den Angehörigen die Möglichkeit schenken, an diesem Tag mal abzuschalten und Kraft für den bevorstehenden Weg zu sammeln.

Ein Tag im Wünschewagen ist für den Fahrgast und die Begleitperson kostenlos. So können sich Betroffene unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund mit ihrem letzten Wunsch an den ASB wenden. Finanziert werden die Fahrten und das ganze Projekt aus Spendengeldern. "Leider werden Wünsche oft zu spät geäußert, sodass viele Fahrten in letzter Minute abgesagt werden mussten, da sich der Zustand des Fahrgastes akut verschlechtert hatte", berichtet Hujo.

Der Wünschewagen ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer ASB-Verbände

Die Projektbeteiligten hoffen, dass der Wünschewagen noch viele Jahre durch die Region rollt, zahlreiche letzte Wünsche erfüllen kann, die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer weiterhin bereit sind, ihre Zeit in das Projekt zu investieren und die nötigen Spender gefunden werden, um das Projekt auch weiterhin finanzieren zu können. Der Wünschewagen Allgäu/Schwaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der ASB-Verbände Allgäu, Augsburg, Dillingen-Donau-Ries und Neu-Ulm. Ansprechpartnerinnen sind Sonja Hujo und Uta Firnhaber. (AZ, jsn)

Kontakt: Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 08341/9934925 beim ASB in Kaufbeuren, per E-Mail an wuenschewagen@asb-allgaeu.de sowie unter www.asb-allgaeu.de und www.wuenschewagen.de im Internet.