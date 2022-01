Memmingen

12:00 Uhr

Schulschwänzer am Allgäu-Airport erwischt: So teuer ist der zu lange Urlaub

Plus Acht Fälle hat es am Flughafen in Memmingen rund um die Weihnachtsferien gegeben, in denen Eltern ihre Kinder unerlaubt aus der Schule genommen haben. Das kann teuer werden.

Von Andreas Berger

Auf eigene Faust die Ferien der Kinder zu verlängern, kann teuer werden: In Bayern können dafür bis zu 1000 Euro Bußgeld fällig werden, welche die Eltern bezahlen müssen. Solche Verstöße gegen die Schulpflicht sind jetzt am Allgäu-Airport in Memmingerberg aufgeflogen.

