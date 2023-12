Unterroth

18:30 Uhr

Am Fahrradrastplatz Unterroth kann bald auch repariert werden

Der komfortable Fahrradrastplatz in Unterroth soll mit einer Reparatursäule noch an Attraktivität gewinnen.

Plus Die Gemeinde möchte mit Fördermitteln den Platz noch attraktiver für Radler gestalten. Nicht alle sind im Gemeinderat dafür.

Die Förderung regionaler Projekte innerhalb der ILE-Gemeinschaft im südlichen Landkreis Neu-Ulm erfreut sich zunehmender Nachfrage. Nun hat Bürgermeister Norbert Poppele drei weitere Vorhaben im Gemeinderat Unterroth vorgestellt, welche dank ILE-Mitteln umgesetzt werden könnten. Ungewöhnlich darunter die Idee, am Rastplatz an der Staatsstraße 2020 am nördlichen Ortseingang eine Fahrrad-Reparatursäule aufzustellen. Wie berichtet, hat die Kommune das Areal des ausgedienten gemeindlichen Pumphäuschens mit Unterstützung des Zusammenschlusses zur komfortablen Raststätte für Radfahrer umgebaut.

Für die Beliebtheit der kleinen Oase spreche, dass er auf der Ruhebank sogar schon ein Schildchen mit „Reserviert“ vorgefunden habe, berichtete der Bürgermeister amüsiert. Die geplante Fahrrad-Reparatursäule könnte den Platz weiter aufwerten. Sie soll brutto 3201 Euro kosten und auf die Gemeinde käme ein Eigenanteil von 500 Euro zu, informierte Poppele. Sie biete vor allem Fahrradwerkzeug sowie eine Halterung für das Rad zum bequemeren Reparieren. Erforderlich sei lediglich ein Betonfundament, das der Bauhof anfertigen und die Säule damit verankern müsste, hieß es.

