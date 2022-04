Auch im Alter von 85 Jahren dichtet Adalbert Vill – und zwar so, wie er will

Plus Als Bauingenieur, Gemeinderat und Dorfpoet hat Adalbert Vill Unterroth mitgeprägt. Nun feiert er 85. Geburtstag.

Bekannt ist Adalbert Vill für seine Mundart-Gedichte zum Unterrother Dorffest - und bis heute im Einsatz. Ob das Fest nach zweijähriger Corona-Pause heuer stattfinden kann, ist noch offen. Allerdings: "Das Gedicht wäre fertig", versichert Vill und schmunzelt kurz. Bei seinem trockenen Humor und Sinn fürs Gestalten hält er es mit den Taten. An diesem Montag feiert der gebürtige Unterrother seinen 85. Geburtstag.