Auto wird auf Parkplatz angefahren und um zwei Meter verschoben

In Unterroth ist ein geparktes Auto massiv beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Parkplatz des Hotels in der Oberrother Straße in Unterroth ist ein Auto angefahren worden. Der silberne VW Golf wurde laut Polizeibericht massiv am Heck beschädigt und durch die Kollision sogar um etwa zwei Meter verschoben - vermutlich durch einen Lastwagen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstagabend, 20.45 Uhr und Mittwochmorgen, 8.20 Uhr. In dieser Zeit wurde das Hotel tatsächlich beliefert. Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, entgegen. (AZ)