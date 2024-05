Bei Abfall und Wärmeplanung sucht Unterroth den Zusammenschluss

Plus Beim Abfall ändert sich ab 2026 etwas. Zudem strebt die Gemeinde zusammen mit anderen an, bis 2045 durch erneuerbare Energien autark zu sein.

Das Ende von Unterroths Hoheit über die Abfallentsorgung rückt näher. Wie berichtet, zählt Unterroth zu den elf Kommunen, die sich für die Rückübertragung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm entschieden haben. Die getroffene Vereinbarung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft und endet zum 31. Dezember 2035. Nun wurden Details geklärt. Noch ein weiteres Vorhaben soll gemeinsam angegangen werden: Wie Unterroth im Verbund mit den ILE-Kommunen bis 2045 die Wärmeversorgung komplett auf erneuerbare Energien umstellen kann.

Bei der Müllentsorgung verlängert sich die getroffene Vereinbarung zur Rückübertragung automatisch um fünf weitere Jahre, sofern sie nicht mit einer Frist von 24 Monaten gekündigt wird, teilte der Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) mit. Der Wertstoffhof in Unterroth wird vom AWB gepachtet, das Personal kann von Unterroth übernommen werden. Der Pachtvertrag läuft bis 2040 und verlängert sich auf unbestimmte Zeit weiter, sofern nicht mit einer Frist von 36 Monaten gekündigt wird. Der gemeindliche Bauhof sammelt gegen Entschädigung weiterhin wilde Müllablagerungen und bringt sie zu einem festgelegten Wertstoffhof mit einem eigens bereitgestellten Container. Den Inhalt holt der AWB regelmäßig zur Entsorgung in der Müllverbrennungsanlage Weißenhorn ab. Ebenfalls gegen Entschädigung hält der Bauhof das Umfeld der Container für Altglas, Papier oder Grüngut sauber.