Unterroth

vor 48 Min.

Beim Baugebiet Unterroth West soll es nun vorangehen

Plus Den Beschluss zum Baugebiet Unterroth West haben Bauwillige mit Spannung verfolgt. So sieht das neue Baugebiet der Gemeinde aus.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Nach zwei Jahren Pause hat der Gemeinderat Unterroth nun den nächsten Schritt in Sachen neues Baugebiet West am Ortsrand getan. Damals hieß die Devise noch, möglichst zügig für neuen Wohnraum sorgen zu wollen. Aber erst jetzt vergab das Gremium die städtebauliche Erschließungsplanung an ein Architekturbüro in Lindau. Die Entscheidung fiel einstimmig, ohne Nachfragen oder Erklärungen.

Den dürren Beschluss haben die paar Zuschauenden in der Bürgerstube gewiss mit Spannung verfolgt. Schließlich waren darunter Bauwillige, die lieber heute als morgen ihr neues Heim beziehen wollten. Im Dorf mangelt es an Bauplätzen, junge Unterrother Familien könnten wegziehen, ist die Befürchtung in der Bevölkerung.

