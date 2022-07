Beim Unterrother Dorffest ist diesmal sogar an die Allerjüngsten gedacht

Lokal Nach zweijähriger Corona-Unterbrechung bereiten die Vereine wieder ihre schwäbische Schlemmermeile vor. Einiges ist dabei neu. Und auch neue Gesichter gibt es.

Endlich darf nach zweijähriger Corona-Unterbrechung wieder gefestet und gefeiert werden - für die Unterrother Vereine ist das wegen seines weithin bekannten Dorffestes mit rundum schwäbischer Speisekarte so etwas wie identitätsstiftend. Nun laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, um am Sonntag, 7. August, wieder eine große Gästeschar von früh bis spät zu verköstigen.