Der Weg ist frei für zweiten Solarpark in Unterroth

Nördlich der bestehenden PV-Anlage in Unterroth soll der Bürgersolarpark entstehen.

Plus Mitte nächsten Jahres soll der Bau der Bürgersolaranlage beginnen. Jetzt haben sich noch verschiedene Stellen mit Einwänden zu Wort gemeldet.

Zur geplanten Bürgersolaranlage der Firma Vensol in Unterroth sind die Einwände der Behörden eingegangen und kürzlich im Gemeinderat Unterroth mit den Verantwortlichen besprochen worden. Dieser befürwortete einhellig eine Fortsetzung der Bauleitplanung, welche Ende des Jahres abgeschlossen werden könnte. Vorbehaltlich der durch das Landratsamt genehmigten Änderung des Flächennutzungsplanes soll im Mai der Spatenstich für den 18 Megawatt umfassenden Solarpark erfolgen, hieß es auf Anfrage von Bürgermeister Norbert Poppele.

Wie berichtet, handelt es sich um die zweite PV-Fläche, allerdings von einer Bürgergemeinschaft betrieben, welche direkt an die bestehende Anlage eines Investors im Taubenried südlich von Unterroth anschließen soll. Derzeit läuft die Abfrage unter Bürgerinnen und Bürgern, wer sich an der Genossenschaft beteiligen möchte. Unter Berücksichtigung einiger Einwände hält der Gemeinderat Unterroth am geplanten Standort für den Bürgersolarpark fest.

