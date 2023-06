Unterroth

vor 31 Min.

Blaskapelle Unterroth fiebert "Feschd-Tagen" entgegen: Das ist geboten

Zweiter Vorsitzender Christian Zeller (links) und Alois Walser haben den Festwagen konzipiert und damit in der Region schon auf die Jubiläumsfeier der Blaskapelle aufmerksam gemacht.

Plus Zum Jubiläum der Blaskapelle findet in Unterroth von 8. bis 11. Juni das 38. Bezirksmusikfest statt. Die Gastgeber erwarten einen sehr prominenten Besucher.

Auftritte sind der spiel- und reisefreudigen Blaskapelle Unterroth (BKU) gewiss keine Aufregung wert. Doch dem bevorstehenden Bezirksmusikfest im ASM-Bezirk 8 anlässlich ihres 200-jährigen Jubiläums fiebern alle im Verein entgegen. In Anspielung auf ihre Tradition heißt das mit Hashtag versehene Motto: #standFESCHDbleiba. Die "Feschd-Tage" dauern von Donnerstag, 8. Juni, bis Sonntag, 11. Juni. Die Vorbereitungen laufen seit drei Jahren und halb Unterroth hilft mit. Gefeiert wird auf der Wiese zwischen der Firma Butzbach und der Staatsstraße 2020 am südlichen Ortsrand. Dort startet auch der Umzug, nach einer Runde durchs Dorf kehren die Teilnehmenden dahin zurück.

Als Vorsitzende der Blaskapelle Unterroth hat Isabell Konrad die Fäden in der Hand, doch sie sieht sich gleichzeitig im Team mit dem Festausschuss. Dem gehören auch Frank Rendle, Michaela Bär, Markus Miller, Christian Zeller (Zweiter Vorsitzender), Alois Walser, Simon Dopfer (Erster Dirigent) und Manuel Kreis an. Sie unterteilten die Aufgaben in Bereiche wie Marketing und Sponsoring, Finanzen, Brauereiinventar, Verpflegung, Personal, Programm, Festakt, Wertungsspiele, Umzug sowie Bandbetreuung. Daraus bildeten sie sechs Ressorts und jeder Ressortleiter stellte nochmal eine eigene Helfercrew zusammen.

