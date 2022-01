Unterroth

06:30 Uhr

Die Unterrother Frauen suchen weiter nach einem neuen Vorstand

Plus Die fünf Frauen, die bislang das Vorstandsteam des Frauenbundes bildeten, wollten ihre Ämter eigentlich in jüngere Hände legen. Doch noch haben sich keine Interessentinnen gemeldet.

Von Regina Langhans

Wie mag es einem ergehen, wenn man sein Ehrenamt nach 18 erfüllten Jahren in jüngere Hände legen möchte – doch niemand hält diese auf? So geschehen jüngst bei der Jahresversammlung des Unterrother Frauenbunds um die Vorsitzende Monika Rothmund. Für die turnusmäßig anstehenden Vorstandswahlen hat sich niemand aufstellen lassen. Wenn nicht bald ein neues Team zustande kommt, steht der im April 1985 gegründete Verein nach 37 Jahren vor der Auflösung. Im Mai will der Noch-Vorstand eine außerordentliche Sitzung einberufen.

