Dreier-Team rettet Frauenbund Unterroth vor der Auflösung

Plus Die drohende Auflösung des katholischen Zweigvereins ist fürs Erste abgewendet.

Als schlankes Dreier-Team wollen sie künftig die Geschicke des von der Auflösung bedrohten Frauenbunds in Unterroth lenken: Monika Rothmund und Margit Rendle vom alten Vorstand sowie Alexandra Müller als Neue. In den Augen von Hermann Dreier, der als Gast und Vertreter des Pfarrgemeinderats bei der Sitzung dabei war, ist das kein schlechter Anfang, um nach und nach den Vorstand wieder aufzustocken und dabei den Verein zu verjüngen.