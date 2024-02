Gefährliches Überholmanöver bei Unterroth

Ein Autofahrer kann einen Unfall bei Unterroth nur verhindern, weil er stark abbremst. Die Polizei sucht nun nach Beteiligten oder Zeugen des Vorfalls.

Ein 57-jähriger Autofahrer ist am Montag gegen 15.15 Uhr von Unterroth Richtung Illertissen gefahren. Ihm kam nach Angaben der Polizei aus der entgegengesetzten Richtung eine Fahrzeugkolonne entgegen, angeführt von einem sogenannten Leichtfahrzeug, also einem autoähnlichen Fahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von maximal 45 km/h. Hinter diesem Mopedauto scherte ein Auto aus und setzte zum Überholen an.

Der Autofahrer konnte durch eine abrupte Bremsung einen Unfall verhindern

Der 57-Jährige erkannte, dass deswegen ein Frontalzusammenstoß bevorstand und bremste abrupt von rund 100 km/h auf 30 km/h ab. So konnte er einen Unfall verhindern. Der Überholende scherte dann äußerst knapp vor dem Leichtfahrzeug ein und fuhr weiter. Durch die gefährliche Situation wurde niemand verletzt und es entstand auch kein Sachschaden. Beteiligte oder Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls bittet die Polizeiinspektion Illertissen dennoch, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)