Gibt es im Brandfall genug Wasser in Matzenhofen?

Plus Rund 50 Bürgerinnen und Bürger kamen zum Rechenschaftsbericht von Nobert Poppele ins Schützenheim nach Unterroth. Bei der Bürgerversammlung gibt es etliche Fragen.

Diesmal rückte der Ortsteil Matzenhofen in den Fokus der Bürgerversammlung in Unterroth, obgleich Bürgermeister Norbert Poppele auch Schwerpunkte wie das Baugebiet West oder den Kindergartenanbau aufgeführt hat. Rund 50 Bürgerinnen und Bürger waren in das örtliche Schützenheim gekommen und nach dem Rechenschaftsbericht gab es etliche Fragen.

In Matzenhofen soll der lange angedachte Wasseranschluss an die Versorgung von Unterroth in Angriff genommen werden. Die Umsetzung ist in Zusammenhang mit dem Bau eines vom Landratsamt geforderten Notwasserverbunds zum benachbarten Oberroth vorgesehen, indem zwei Maßnahmen für den Eingriff am Hochbehälter kombiniert werden können. Wie berichtet, gibt es auch eine ältere Planung, bei der die Trinkwasserleitung im Zuge des Radwegbaus von Unterroth nach Matzenhofen und Kettershausen hätte verlegt werden sollen. Nicht zuletzt wegen stagnierender Grundstücksverhandlungen für den Radweg liegen diese Pläne bis heute in der Schublade. Bereits in der vorausgehenden Gemeinderatssitzung hatte sich Bürgermeister Poppele dahingehend geäußert, dass er froh sei, zusammen mit dem Notwasserverbund auch gleich die Wasserversorgung von Matzenhofen unter Dach und Fach zu bringen. Er sei es leid, „dem Radwegbau hinterherlaufen zu müssen“, so Poppele.

