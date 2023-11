In Unterroth steigen Gewerbesteuer und Kindergartenbeiträge

Plus Die Kommune dreht an der Gebührenschraube. Das ist auch notwendig, denn sie steht vor einem gewaltigen Haushaltsloch.

Für die Gewerbetreibenden und jungen Familien wird das Leben in Unterroth teurer. Zum einen ist der Grund dafür die knappe Haushaltslage, weswegen der Hebesatz für die Gewerbesteuer steigt. Aus demselben Grund, aber auch um Gebührengleichheit innerhalb der Kindergärten der Verwaltungsgemeinschaft Buch zu schaffen, kosten Krippe und Kindergarten künftig mehr. Dies hat der Gemeinderat Unterroth beschlossen.

Die Abgabenerhöhung betrifft die Gewerbetreibenden, deren Hebesatz im neuen Haushaltsjahr 2024 von 330 auf 350 Prozent steigt. Die Grundsteuer A bleibt weiterhin bei 370 und die Grundsteuer B bei 360 vom Hundert. Bürgermeister Norbert Poppele rechnete vor, dass die Gemeinde auf die angespannte Haushaltslage zu reagieren habe. Klar sei, die kommunalen Pflichtaufgaben würden erfüllt, aber auch diese müssten finanziert werden. Projekte wie etwa Spielplätze würden daher zurückgestellt.