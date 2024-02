Mann stürzt von Balkon und wird schwer verletzt

Ein 30-Jähriger fällt bei einer privaten Feier in Unterroth dreieinhalb Meter in die Tiefe. Die Polizei kann ein Fremdverschulden ausschließen.

Ein häuslicher Unfall hat in der Nacht auf Sonntag eine private Feier in Unterroth überschattet: Ein 30 Jahre alter Gast stürzte von einem Balkon und erlitt dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Der Gast hatte noch vergeblich versucht, sich am Geländer festzuhalten

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der unglückliche Vorfall am Sonntag gegen 2.55 Uhr auf einem Grundstück an der Kettershauser Straße. Der Mann war ohne ersichtlichen Grund auf das Geländer eines Balkons im ersten Stock des Hauses zugelaufen und dann über das Geländer etwa 3,50 Meter in die Tiefe gestürzt. Zuvor hatte er noch vergeblich versucht, sich am Balkongeländer festzuhalten. Der 30-Jährige fiel nach Angaben der Polizei auf gepflasterten Untergrund. Er wurde anschließend nach Ulm in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fremdverschulden kann die Polizei nach eigenen Angaben ausschließen. (AZ)