Plätzchen-Profi: So gelingen Rita Konrads Spitzbuben

Plus Aus Unterroth kommt ein echter Klassiker der Weihnachtsbäckerei: Rita Konrad verrät, wie sie das feine Gebäck herstellt.

Für viele sind sie die Weihnachtsplätzchen schlechthin: Spitzbuben mit Marmeladenfüllung dürfen eigentlich auf keinem Plätzchenteller fehlen. Wie gut, dass Rita Konrad aus Unterroth sich mit ihrem Rezept für das feine Gebäck an der Suche nach dem Plätzchen-Profi 2021 beteiligt. Sie wünscht allen, die das Rezept nachbacken wollen: "Gutes Gelingen!"