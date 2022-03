So geht der Waldumbau in Unterroth weiter

Plus Stürme und der Borkenkäfer haben Schäden im Unterrother Wald angerichtet. Jetzt soll der Bestand mit robusteren Sorten wieder aufgestockt werden.

Der Waldumbau in Unterroth kommt voran. Förster Bernd Karrer, zuständig für die Bewirtschaftung des kommunalen Waldes, hat dem Gemeinderat den aktuellen Stand präsentiert.