Unterroth wünscht sich für Kletterwand und Streuobstwiese eine Förderung

Plus Mithilfe von Mitteln aus dem Regionalbudget sollen Freizeitangebote im Dorf ausgebaut werden. So könnte das aussehen.

Der Gemeinderat Unterroth hat sich einstimmig darauf geeinigt, zwei Projekte für eine Förderung im Rahmen des Regionalbudgets vorzuschlagen: eine Kletterwand bei der Sporthalle und eine Streuobstwiese am Baggersee. Beide sollen dazu dienen, die Freizeitangebote in Unterroth vielfältiger zu machen.