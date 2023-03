Unterrother machen aus einer Fläche im Ried eine Streuobstwiese

Plus Die Gemeinde pflanzt zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein Unterroth 19 Bäume. Mithilfe von Fördergeldern entsteht ein kleines Naherholungsgebiet.

Die Gemeinde Unterroth und der örtliche Gartenbauverein haben die ersten frühlingshaften Tage genutzt, um im Rahmen des Programms "Streuobstwiesen für alle" vom Amt für Ländliche Entwicklung 19 Bäume zu pflanzen. Im Zuge der ILE-Förderung, die Regionalprojekte unterstützt, sollen noch ein Tisch, zwei Bänke und eine Info-Tafel hinzukommen. Damit werden im Gemeinderat beschlossene Vorhaben umgesetzt und Unterroth erhält im Zuge dessen in der Nähe des Baggersees noch einen kleinen Naherholungsbereich dazu.