Unterroth

Hochwasser in Unterroth: Zwei Personen berichten vom Kampf gegen die Fluten

So sah es am Wochenende rund um den Kindergarten Storchennest in Unterroth aus, der von Wasser umspült war.

Plus Überschwemmungen in großem Ausmaß hielten Menschen auch in Unterroth in Atem. Eine Hausmeisterin und ein Feuerwehrmann schildern ihre dramatischen Erlebnisse.

Von Regina Langhans

Die Gemeinde Unterroth ist am Wochenende von einer im Ort wohl nie dagewesenen Hochwasserkatastrophe heimgesucht worden. So fasst es Bürgermeister Norbert Poppele zusammen. Von zwei Schwerpunkten kann Feuerwehrkommandant Magnus Konrad berichten: rund um den Bergenstetter Weg und die Illertisser Straße ab der Brücke ortsauswärts. Dazwischen liegt die Kindertagesstätte Storchennest mit ihrem vor kurzem fertiggestellten Anbau. Dort hat sich Hausmeisterin Heike Dreier zusammen mit ihrem Mann Christian die Nacht von Samstag auf Sonntag um die Ohren geschlagen hat, um mit Unterstützung von Feuerwehrleuten bis aus Oberstdorf den Kindergarten vor den Fluten der Roth zu schützen. Beide, Kommandant und Hausmeisterin, sind froh, wenigstens ihre Minimalziele erreicht und damit noch Schlimmeres verhütet zu haben.

Hochwassersperren sicherten am Kindergarten die ebenerdigen Zugänge von Fenstern und Türen ab, wobei es galt, in viertelstündlichen Kontrollrundgängen vollgelaufene Behälter zu leeren, die durchgehend laufenden fünf Pumpen zu prüfen beziehungsweise vom angesaugten Schmutz zu befreien. Samstag um 14.30 Uhr war der Garten der Tagesstätte überflutet, von da an herrschte höchste Gefahr, wie die Hausmeisterin berichtet.

