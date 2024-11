Junger Pkw-Fahrer mit falschem Kennzeichen in Bellenberg erwischt

Die Polizei Illtertissen hat in Bellenberg einen Fall der Urkundenfälschung aufgedeckt. Laut Polizeibericht fiel einer Polizeistreife am späten Sonntagabend gegen 22.15 Uhr auf, dass zwei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft fuhren. Die Beamten hielten die Fahrzeuge an und kontrollierten die Fahrer. Bei der Überprüfung des 21-jährigen Pkw-Fahrers stellten die Beamten laut Polizeibericht fest, dass das Fahrzeug erst zwei Tage zuvor gekauft, jedoch bislang nicht zugelassen wurde. Der junge Mann hatte unrechtmäßig amtliche Kennzeichen eines anderen Pkw an seinem Fahrzeug angebracht.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige wegen Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz. Die Kontrolle des zweiten Fahrers verlief nach Angaben der Polizei ohne Beanstandungen. (AZ)