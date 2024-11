Hausfriedensbruch: Vermieter betritt unerlaubt die Wohnung einer Mieterin

In Illerzell soll ein Vermieter unerlaubterweise in die Wohnung seiner Mieterin gegangen sein. Nach Angaben der Polizei lebt die Frau noch bis Ende November in der Illerzeller Wohnung zur Miete. Der Vermieter soll bereits am 2. November unerlaubt und ohne das Wissen der Mieterin in die Wohnung gegangen sein und dabei zudem eine Balkontüre beschädigt haben. Die Polizei ermittelt nun gegen den 30-jährigen Vermieter wegen Hausfriedensbruchs. (AZ)

