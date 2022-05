Feuerwehreinsatz: Dachstuhlbrand verursacht Schaden von 25.000 Euro

In der Schützenstraße in Vöhringen ist ein Feuer unter dem Dach eines Reihenhauses ausgebrochen. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Die Ursache ist unklar.

In der Schützenstraße in Vöhringen hat am Mittwochnachmittag der Dachstuhl eines Reihenhauses gebrannt. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Ein Anwohner bemerkte nach Polizeiangaben die Flammen und alarmierte gegen 16 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand über ein Loch im Dach zügig löschen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Dachstuhlbrand in Vöhringen - 18.05.2022 Video: Wilhelm Schmid

Neben 29 Personen der Freiwilligen Feuerwehr Vöhringen waren 19 Personen des THW und des Rettungsdienstes vor Ort. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Illertissen und den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. Zeugen, die Hinweise unter anderem zur Brandursache machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)