18-Jähriger schlägt in Vöhringen auf 53-Jährigen ein

Ein 18-Jähriger und ein 53-Jähriger haben sich am Samstag gegen 0.30 Uhr im Rahmen des Stadtfests am Kirchplatz in Vöhringen gestritten. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Jüngere auf den Älteren anschließend mehrmals mit der Faust ein.

53-Jähriger nach Streit beim Stadtfest in Vöhringen verletzt

Der Geschädigte trug eine Platzwunde an der Lippe, eine Schwellung an der Wange und ein Hämatom am Auge davon und begab sich im Nachgang in ein Krankenhaus. Der Beschuldigte konnte nach kurzer Zeit von der Polizei angetroffen werden. Gegen den 18-jährigen Mann wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. (AZ)