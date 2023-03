Angelika Böck erhält die Silberne Bürgermedaille der Stadt Vöhringen

Große Ehre für Angela Böck: Für ihr Engagement bekommt die Illerbergerin eine hohe Auszeichnung der Stadt Vöhringen und einen Eintrag ins Goldene Buch.

Angelika Böck ist nicht allein altgediente Stadträtin in Vöhringen, sondern sie hat mit ihrem Engagement bereits an vielen Stellen Spuren hinterlassen: als Pfarrgemeinderätin von St. Martin in Illerberg ebenso wie im örtlichen Vereinsring und in der Musikkapelle Illerberg/Thal. „Wenn es jemanden gibt, der Ehrenamt lebt, dann bist du das“, sagte Bürgermeister Michael Neher als großes Kompliment in seiner kurzen Laudatio.

Nach der Stadtratssitzung gab es einen Stehempfang für Angela Böck

Einstimmig war Böck (CSU) vom Stadtrat für die Auszeichnung vorgeschlagen worden. Vor der Sitzung des Gremiums am Donnerstagabend bekam sie nun die Bürgermedaille in Silber der Stadt Vöhringen überreicht. Mit der Ehrung verbunden war der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und ein Stehempfang, der sich an die Sitzung anschloss.

