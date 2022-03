Vöhringen

18:09 Uhr

Bahndamm in Vöhringen fängt Feuer: War eine Zigarettenkippe schuld?

Eine Fläche am Bahndamm in Vöhringen ist am Freitag in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus.

Von Wilhelm Schmid

Die Feuerwehr Vöhringen ist am Freitagnachmittag um 17 Uhr zum Bahndamm am südlichen Ortsende alarmiert worden: Etwa hundert Meter südlich des Bahnübergangs war eine Grasfläche unmittelbar neben dem Bahngleis in Brand geraten. Die knapp 20 Meter lange und etwa zweieinhalb Meter breite Fläche wurde schnell gelöscht, und auch die Umgebung sicherheitshalber noch mit Wasser besprüht, um jede Gefahr auszuschalten. Der Zugverkehr war nicht beeinträchtigt. So dürfte sich der Schaden in engen Grenzen halten. Brand in Vöhringen: Feuerwehr warnt angesichts von Trockenheit Zur Ursache wurde vermutet, dass das Feuer durch eine weggeworfene Zigarettenkippe, eventuell auch aus einem fahrenden Zug heraus, entstanden sein könnte. Angesichts der aktuellen Trockenheit – der Regen am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag hat wenig daran geändert – macht die Feuerwehr darauf aufmerksam, dass es zwischen 1. März und 31. Oktober gesetzlich verboten ist, brennende oder glimmende Gegenstände achtlos wegzuwerfen, da schnell auch größere Schäden entstehen können.

