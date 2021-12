Vöhringen

vor 16 Min.

Bau dauerte lange: Start für die neue Filiale der VR-Bank in Vöhringen

Das ist die neue Filiale der VR-Bank in Vöhringen. Sie öffnet am Dienstag ihre Pforten. Damit ist an exponierter Stelle ein modernes Haus entstanden, das sich in den umgebenden Bereich gut einfügt.

Plus Fische in der Baugrube und uralte Gräber: Beim Bau der neuen VR-Bank-Filiale in Vöhringen kam es zu manch kuriosem Vorfall. Doch jetzt steht das Gebäude.

Von Ursula Katharina Balken

Die neue Filiale der Volksbank Vöhringen öffnet am Dienstag ihre Pforten. Noch im Winter 2019 stand es in den Sternen, wann es mit dem Bau endlich losgehen könnte. Manche zeitraubende Hürden mussten überwunden werden. Und doch wurde das markante Gebäude an der Memminger Straße pünktlich zum Ende des Geschäftsjahres fertig. Ebenso abgeschlossen wurden auch die Arbeiten an dem zweiten Bau westlich der Bank, entstanden sind 31 Wohneinheiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen