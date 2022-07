Zwei Unbekannte schlagen Mann halb tot – heuerte seine Frau Schläger an?

Lokal Seit 2014 leidet ein Mann unter den Folgen eines brutalen Überfalls. Jetzt wird seine damalige Frau beschuldigt, doch dann gerät ein anderer in den Fokus.

Seit dem Überfall kann der gelernte Maschinenbauer nicht mehr arbeiten. Die Metallplatten sollen in seinem linken Arm bleiben, damit die Knochen nicht wieder brechen. Er sagt, morgens könne er nicht einmal eine Kaffeetasse festhalten. Er hat noch immer Kopfschmerzen, leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung. "Ich lebe mit Angst", sagt der 42-Jährige. Vor siebeneinhalb Jahren haben ihn zwei Unbekannte mit einem Baseballschläger oder einem großen Ast verprügelt. Dass er noch lebt, verdankt er wohl seiner Ex-Frau. Die steht nun vor Gericht – wegen des Überfalls.