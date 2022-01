Unfälle in Vöhringen und Obenhausen: Tausende Euro Schaden

Im südlichen Landkreis Neu-Ulm hat es am Donnerstagnachmittag innerhalb kurzer Zeit mehrmals gekracht.

Zwei Unfälle haben am Donnerstagnachmittag Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Abschleppdienst im südlichen Landkreis beschäftigt. Sie ereigneten sich fast gleichzeitig um kurz vor 17 Uhr in Obenhausen und Vöhringen.

Am Kreisverkehr der Staatsstraße 2018 bei Obenhausen kam es zu einem Auffahrunfall, weil zwei Fahrzeuge hintereinander von Krumbach her kommend auf der Kreisel zufuhren und das hintere der beiden nicht rechtzeitig bremsen konnte, als der Vordermann anhielt. Hier waren die Feuerwehren Buch und Obenhausen zur Verkehrsabsicherung und Mithilfe bei den Aufräumarbeiten im Einsatz. Verletzt wurde ersten Meldungen zufolge niemand.

Unfall in Vöhringen: Fahrerin war laut Polizei betrunken

Zur gleichen Zeit waren ein Kombi und ein Auto in der Vöhringer Illerstraße entlang der "Grünen Lunge" zwischen Wielandkanal und Illerbrücke in Richtung Illerrieden unterwegs. Von dort her kam ihnen eine Autofahrerin entgegen, die laut Polizei "mit hohem Alkoholgehalt" unterwegs war. Vermutlich deshalb verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Der Fahrer des dort entgegenkommenden Kombi konnte nicht genug ausweichen, prallte mit der rechten Vorderseite gegen die Leitplanken und wurde von dem hinter ihm folgenden Auto auch noch seitlich erfasst. Die Unfallverursacherin stieß ebenfalls mit beiden entgegenkommenden Autos zusammen, wobei ihr Fahrzeug quer zur Fahrbahn stehen blieb.

Der Sachschaden wird von der Polizei vorläufig auf einen Betrag von 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Auch hier wurde nach ersten Angaben glücklicherweise niemand ernsthaft verletzt. Die Feuerwehr Vöhringen war zur Verkehrslenkung und Unterstützung der Aufräumarbeiten im Einsatz.