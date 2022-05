Vöhringen

11:30 Uhr

Caritas startet mit dem Bau des neuen Pflegeheims für 40 Millionen Euro

Plus Ein hochmodernes Gebäude für pflegebedürftige Menschen wird neben dem bestehenden Heim in Vöhringen errichtet. Illersenio investiert rund 40 Millionen Euro.

Von Ursula Katharina Balken

Nach langer Planung schreitet die Caritas jetzt zur Tat. Bereits seit Jahren ist der Bau eines neuen Pflegeheims in Vöhringen im Gespräch, denn das bestehende Illersenio Caritas-Centrum an der Vogelstraße entspricht nicht mehr den Anforderungen moderner Pflege. Für den Neubau nimmt die Caritas im Illertal sehr viel Geld in die Hand. Die ersten Arbeiten haben bereits begonnen, offizieller Baubeginn ist mit dem symbolischen ersten Spatenstich am Donnerstag, 19. Mai, um 11 Uhr.

