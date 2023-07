Vöhringen

Darum steht das Rentnerheim in Vöhringen so stark in der Kritik

In das "Wieland-Rentnerheim" soll ein Café mit kleinem Ladengeschäft einziehen. Karin Prinz setzte sich mit ihrem Konzept gegen einen Mitbewerber durch.

Plus „Ein tolles Projekt“ – doch so unumstritten ist der Umbau des Rentnerheims in ein Café im Stadtrat nicht. Außerhalb des Gremiums sprechen manche gar von einer „Totgeburt“.

Der Umbau der ehemaligen Poliere, besser bekannt als Rentnerheim der Wieland-Werke, in ein Café soll im Oktober starten. Dem Stadtrat lagen nun die aktuellen Umbaupläne vor, die Aussprache zog sich hin und betraf zahlreiche Details. Mit deutlicher Mehrheit wurden sie schließlich genehmigt, lediglich Sascha Hinterkopf ( CSU) machte seine grundsätzliche Ablehnung des Projekts aktenkundig und schlug einen völligen Neubau vor. Außerhalb des Ratssaals aber ist die Zustimmung offenbar längst nicht so groß.

Die Rentner, die sich bis vor Corona in der Lokalität trafen, seien alles andere als glücklich mit der Lösung, war aus der Gruppe zu vernehmen, welcher die Sitzung von den Zuschauerbänken aus verfolgt hatte. Die Kritik aus dieser Runde entzündete sich dann sowohl am Konzept generell, als auch an Details wie etwa den gerade mal drei Quadratmeter großen Lagerraum und den fehlenden Toiletten im Obergeschoss.

