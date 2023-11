Vöhringen

Das Publikum ist Feuer und Flamme für die Stadtkapelle Vöhringen

Plus Im ausverkauften Wolfgang-Eychmüller-Haus begeistern die Musikerinnen und Musiker aus Vöhringen mit musikalisch ausgefallenen Programm.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Wer den Saal des Wolfgang-Eychmüller-Hauses am Konzertabend der Stadtkapelle betritt, merkt sofort, an diesem Abend wird's heiß, nicht nur musikalisch, auch optisch. Der gesamte Bühnenrand gleicht einem großen Feuerband, in dem es flackert und funkt. An Wänden und Decke fließen asymmetrisch farbige Formen gleitend ineinander. Das Programm unter dem Titel "Feuer und Flamme" wird zum Gesamtkunstwerk. Davon zeigt sich auch Thomas Hartmann - er ist Bundesdirigent beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund - begeistert und dankt der Stadtkapelle für ihr kulturelles Engagement, vor allem für die Jugend.

Dirigent und Arrangeur Andreas Blätzinger kann für das Motto im reichen Reservoir von Kompositionen im klassischen und modernen Bereich schöpfen. Das Streichholz zum Auftakt entzündet sich an "Fire & Ice", eine Auftragskomposition von Otto M. Schwarz für einen Film. Der Reiz der Komposition liegt im markanten Einstieg, überleitend in den melodiösen Mittelteil und wiederum mit markigem Schluss. "Inferno" von Sven van Calster beschreibt das Szenario eines in Brand geratenen Naturschutzgebietes nahe der Stadt Antwerpen. Der Komponist lässt seine Emotionen einfließen, wie das kostbare Stück Natur ein Raub der Flammen wird. Eingearbeitet sind Geräusche von Löschhubschraubern, Notsignale der Feuerwehr. Musikalisch arbeitet Dirigent Blätzinger die Pracht der Natur eindrucksvoll heraus, der friedvolle Schluss signalisiert Hoffnung, dass die Natur sich selbst hilft und eines Tages neu erblüht.

