Die Stadt Vöhringen will Karl Janson zum Ehrenbürger ernennen

Der frühere Vöhringer Bürgermeister soll im Sommer zwei hohe Auszeichnungen erhalten. Die Verdienste einer Stadträtin werden ebenfalls gewürdigt.

Die Stadt Vöhringen will ihrem Bürgermeister a.D., Karl Janson, im Sommer die höchsten Auszeichnungen der Kommune verleihen: Er soll zum Ehrenbürger und Altbürgermeister ernannt werden, das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Der ehemalige Rathauschef, der die Geschicke der Stadt über 24 Jahre hinweg lenkte, habe sich in herausragender Weise um Vöhringen und seine Bürger verdient gemacht, lautete die Begründung. Auch CSU-Stadträtin Angelika Böck soll geehrt werden – mit der Bürgermedaille in Silber.

Unermüdlich für das Gemeinwohl der Stadt Vöhringen im Einsatz

Beide Auszeichnungen, so der Plan der Verwaltung, werden bei den Feierlichkeiten zum 875-Jahr-Jubiläum am 5. Juli verliehen. Janson sei „eine Persönlichkeit, die sich unermüdlich seit Jahrzehnten für das Gemeinwohl der Stadt Vöhringen einsetzt“, heißt es im Vorschlag der Stadt. „Seine Integrität, Aufrichtigkeit und Sachlichkeit wird von allen gleichermaßen geschätzt.“ Zudem strahle sein Sozial- und Gemeinsinn auf die gesamte Stadt aus.

Karl Janson, der von 1996 bis 2020 Erster Bürgermeister war, wurde bei seiner Verabschiedung im Juni 2021 bereits die „Bürgermedaille in Gold“ verliehen. Dabei hatte der amtierende Verwaltungschef Michael Neher die Verdienste Jansons um die Entwicklung der Stadt unter anderem im Bereich der Infrastruktur, der baulichen Gestaltung und der Kultur gewürdigt. Heute fungiert Janson noch als Partnerschaftsbeauftragter für die befreundete Kommune Hettstedt, deren Ehrenbürger er bereits ist.

Neben der Ehrenbürgerwürde soll Janson auch den Titel „Altbürgermeister“ erhalten. Auch dies ist eine hohe Auszeichnung für besondere Verdienste von Bürgermeistern, die nur auf Beschluss des Stadtrates hin verliehen wird.

Angelika Böck ist eine der Beauftragten für die Städtepartnerschaften

Angelika Böck wiederum, die dem Stadtrat bereits von 1996 bis 2020 angehörte, zog im März 2022 erneut ins Gremium ein. Sie rückte für Kurt Wiedenmayer nach. Außerdem war sie sechs Jahre lang CSU-Fraktionschefin und ist derzeit eine von drei Beauftragten für die Städtepartnerschaften. Der jahrelange Vorsitz des Vereinsrings Illerberg-Thal sowie ehrenamtliches Engagement in weiteren Organisationen wie der Musikkapelle, dem Freundeskreis Asyl und der Ukraine-Hilfe gehören ebenfalls zu Böcks Verdiensten. Der Stadtrat beschloss beide Ehrungen einstimmig.