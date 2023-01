Diese Vöhringerin kennt sich sehr gut aus mit der Pflanzenwelt

Plus Die Wasenlöcher bei Illerberg sind eines der wenigen Naturschutzgebiete im Kreis Neu-Ulm. Hobby-Botanikerin Rosi Lustig hat dort seltene Wildblumen entdeckt.

Wer den kleinen Wintergarten im Haus von Rosi Lustig betritt, der glaubt, in einem kleinen Botanischen Garten zu sein. Pflanzen wie Bleiwurz, Palmfarn, Inkalilie und Sägezahnkaktus stehen einträchtig nebeneinander. Auch Sukkulenten, kakteenartige Gewächse ohne Stacheln, gedeihen in dem Glashaus. Dieses hat schon die Patina des Alters, denn lange bevor es Wintergärten der heutigen Bauart gab, hatten sich Helmut und Rosi Lustig ein Winterquartier für kälteempfindliche Pflanzen bauen lassen. Die ehemalige Lehrerin aus Vöhringen hat ein ausgeprägtes Interesse für Botanik. Dadurch hat sie sich erstaunliche Kenntnisse angeeignet, die sich nicht nur auf die Namen der Pflanzen beschränken.