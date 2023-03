Neues Café im Wieland-Rentnerheim: Das sind die Pläne von Karin Prinz

Plus Nachhaltigkeit, aber ohne erhobenen Zeigefinger: So stellt sich Karin Prinz ihr modernes Tagescafé mit Concept-Store auf dem ehemaligen Wieland-Gelände vor.

Noch benötigt man viel Vorstellungskraft, um sich das Wieland Rentnerheim an der Ecke Rue de Vizille und Richard-Wagner-Straße als lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt vorzustellen. Gott sei Dank mangelt es der neuen Pächterin nicht an Fantasie. Karin Prinz hat den Stadtrat mit einem modernen Konzept überzeugt und klare Vorstellungen, wie sie den Räumen neues Leben einhauchen kann. Eine Südterrasse hinter dem Haus, eine Art Straßenverkauf Richtung Bahnhofstraße, im Obergeschoss Büros und einen großen Raum für Feiern, Workshops und Lesungen. Prinz' Pläne sind ambitioniert, aber sie ist sich nach wie vor sicher: Das Tagescafé mit Concept Store ist eine "massive Bereicherung für die Stadt".

Die Lage beschreibt Prinz als "mitten im Grünen und trotzdem zentral". Das Areal am Mühlbach soll in den nächsten Jahren umgebaut werden. Timo Söhner, der Leiter des Vöhringer Bauamts, sagt, dass das neue Café die Gegend entscheidend aufwerte und deshalb für die Stadt interessant sei. Es gebe etwa Pläne für einen Bouleplatz am Mühlbach. Für die Energieversorgung des Stadtcafés untersucht die Stadt außerdem, wie man die Wasserkraft des Mühlbachs nutzen könnte. "Dafür wird gerade geprüft: Was kostet es? Was bringt es?", sagt Söhner. Das Ziel sei, das Gebäude so ökologisch wie möglich zu gestalten.

Prinz: "Bei mir gibt es vielleicht keinen Wurstsalat, aber dann halt sauren Käs."

Den planerischen Entwurf arbeitet gerade das Architekturbüro Kern aus Mindelheim aus. Damit wolle Söhner dann schauen, wie ein Städteförderprogramm das Vorhaben unterstützen könne. Prinz möchte sich aus der Planung weitestgehend heraushalten. Söhner geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die meisten Vorstellungen aus dem Konzept der neuen Pächterin berücksichtigt werden können. Die Fensterfront zur Südterrasse beispielsweise ist Prinz wichtig: "Damit ich alles im Blick habe, wenn ich allein bin." Zudem ist ihr Barrierefreiheit ein Anliegen. Der Eingang in das Gebäude an der alten Poliere, das zwischenzeitlich als Doppelhaus genutzt wurde, ist relativ verwinkelt. Momentan gelangt man nur über eine kleine Treppe zu Gastraum und Toiletten. Das soll sich ändern.

Fair und regional sollen die Produkte in ihrem Café sein, das Angebot an Speisen vegetarisch und vegan. Aber dabei ist es der Pächterin wichtig, alle anzusprechen: "Bei mir gibt es vielleicht keinen Wurstsalat, aber dann halt sauren Käs." Prinz möchte vorleben, "wie einfach und entspannt diese Lebensweise sein kann". In der Gastronomie ist sie Quereinsteigerin. Sie arbeitet im Veranstaltungsmanagement, hat Marketing und Designkonzepte bisher für andere realisiert. Mit dem Laden auf dem ehemaligen Wieland-Gelände erfülle sie sich einen Traum.

Neuer Name fürs Wieland-Rentnerheim in Vöhringen

Teilweise habe der Stadtrat den Mehrwert ihres Tagescafés für die Gastronomie in Vöhringen gesehen, sagt Prinz. "Mein Konzept war auch einfach besser", fügt sie selbstbewusst hinzu. Das bestätigt auch Stefanie Bilmayer-Frank, die für die CSU im Vöhringer Stadtrat sitzt. Prinz' auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Konzept sei gut durchdacht und deswegen sehr überzeugend gewesen, sagt Bilmayer-Frank. Sie findet es schade, dass in der Diskussion nach dem Gewinn des Konzepts Jung gegen Alt ausgespielt werde. Für diesen Generationenstreit sieht sie überhaupt keinen Grund. Wer sich das Konzept ansehe, merke: Es richtet sich an Familien wie Rentnerinnen und Rentner gleichermaßen, sagt Bilmayer-Frank. Die Gerüchte, dass Prinz doch nicht ins ehemalige Wieland-Rentnerheim ziehe, halten sich vielleicht auch wegen der Diskussionen hartnäckig. Die neue Pächterin beteuert: An den Gerüchten sei nichts dran. Von den Widerständen lasse sie sich nicht einschüchtern.

Von seinem Namen muss sich das Wieland-Rentnerheim allerdings verabschieden. Prinz hat zwei neue Namen in der engeren Auswahl. Für einen entscheiden kann sie sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Allerdings erzählt sie, dass sich schon Interessierte für den Co-Working-Space gemeldet haben, den sie im Obergeschoss des Tagescafés plant. Bei so vielen verschiedenen Ideen für das neue Gebäude bleibt ihre größte Sorge, nicht genügend motivierte Leute für den Service zu finden.