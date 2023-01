Vöhringen

Buntes Durcheinander: Wenn ein Museum mit hunderten Exponaten umzieht

Dieses alte Radio gehört zu den vielen Exponaten des Museums für Stadt- und Industriegeschichte in Vöhringen. Herbert Walk und Sieglinde Aigner finden dafür auch in der neuen Bleibe einen Platz.

Plus Die Pläne für die "Neue Rathaus-Mitte" führen zu Veränderungen im Vöhringer Zentrum. Davon betroffen ist auch das Museum für Stadt- und Industriegeschichte.

Von Ursula Katharina Balken

Bunte Umzugskartons stapeln sich, einfache Holzregale sind voll gepackt mit alten Küchenutensilien und Radios aus der Nachkriegszeit. Waschlampetten stehen auf den Fensterbänken, wie die Nähmaschinen warten sie offensichtlich darauf, einen neuen Platz zu bekommen. Es herrscht ein buntes Durcheinander im Museum für Stadt- und Industriegeschichte in Vöhringen, verteilt auf zwei Stockwerke. Bislang waren die Exponate in der Wielandstraße 5 zu besichtigen. Jetzt gibt es eine neue Bleibe in bester Lage, in der Ulmer Straße 25.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

